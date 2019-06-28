28.06.2019 13:26
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus43,7842,423,21
İş Fin.Kir.3,093,003,00
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,360,352,86
Enerjisa Enerji5,455,342,06
Gentaş1,591,561,92
Sasa Polyester6,676,551,83
Zorlu Enerji1,181,161,72
Türk Hava Yolları12,8612,661,58
Bim Mağazalar77,9576,801,50
Özderici GMYO0,700,691,45
Çemaş Döküm0,700,691,45
Akbank6,776,681,35
T.S.K.B.0,760,751,33
Eczacıbaşı İlaç2,342,311,30
Halkbank5,725,651,24
Netaş Telekom.6,936,851,17
ICBC Turkey Bank3,783,741,07
Mavi Giyim39,8639,441,06
İş GMYO1,021,010,99
Albaraka Türk1,161,150,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Pegasus , Borsa İstanbul , Ekonomi

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