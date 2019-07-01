Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,34 3,92 10,71 Garanti Bankası 9,76 9,10 7,25 Vakıflar Bankası 4,49 4,19 7,16 Yapı ve Kredi Bank. 2,56 2,41 6,22 Akbank 7,22 6,80 6,18 Emlak Konut GMYO 1,19 1,13 5,31 ASELSAN 18,91 18,00 5,06 İş Bankası (C) 6,35 6,05 4,96 Halkbank 5,99 5,74 4,36 Migros Ticaret 14,09 13,53 4,14 Kerevitaş Gıda 1,78 1,71 4,09 T.S.K.B. 0,77 0,74 4,05 Sabancı Holding 8,92 8,59 3,84 Türk Telekom 5,17 4,98 3,82 Anadolu Grubu Holding 10,93 10,53 3,80 Trakya Cam 3,03 2,93 3,41 Enerjisa Enerji 5,69 5,51 3,27 Yataş 4,77 4,62 3,25 Özderici GMYO 0,71 0,69 2,90 Odaş Elektrik 1,45 1,41 2,84

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)