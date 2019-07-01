01.07.2019 13:27
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
ICBC Turkey Bank4,343,9210,71
Garanti Bankası9,769,107,25
Vakıflar Bankası4,494,197,16
Yapı ve Kredi Bank.2,562,416,22
Akbank7,226,806,18
Emlak Konut GMYO1,191,135,31
ASELSAN18,9118,005,06
İş Bankası (C)6,356,054,96
Halkbank5,995,744,36
Migros Ticaret14,0913,534,14
Kerevitaş Gıda1,781,714,09
T.S.K.B.0,770,744,05
Sabancı Holding8,928,593,84
Türk Telekom5,174,983,82
Anadolu Grubu Holding10,9310,533,80
Trakya Cam3,032,933,41
Enerjisa Enerji5,695,513,27
Yataş4,774,623,25
Özderici GMYO0,710,692,90
Odaş Elektrik1,451,412,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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