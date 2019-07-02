02.07.2019 13:21
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
ICBC Turkey Bank5,024,638,42
Adese Alışveriş Ticaret0,980,944,26
Gersan Elektrik2,082,004,00
Hürriyet Gzt.0,800,773,90
Netaş Telekom.7,407,163,35
Eczacıbaşı İlaç2,462,392,93
Özderici GMYO0,720,702,86
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,360,352,86
Hektaş13,8213,452,75
Enka İnşaat5,655,502,73
Ülker Bisküvi20,1019,602,55
Enerjisa Enerji5,845,712,28
Bera Holding1,881,842,17
Bim Mağazalar84,7082,952,11
Aksa Enerji2,492,442,05
Şekerbank1,010,992,02
Metro Holding1,041,021,96
Fenerbahçe Futbol7,747,601,84
Türk Hava Yolları13,4113,171,82
Arçelik19,1718,831,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Industrial and Commercial Bank of China , Borsa İstanbul , Ekonomi

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