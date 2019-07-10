10.07.2019 13:23
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.Kir. 2,96 2,70 9,63
Koza Madencilik 6,26 6,04 3,64
Kerevitaş Gıda 2,00 1,95 2,56
Sasa Polyester 6,76 6,60 2,42
MLP Sağlık 10,31 10,08 2,28
Turkcell 13,03 12,75 2,20
Yapı ve Kredi Bank. 2,55 2,50 2,00
İpek Doğal Enerji 4,84 4,75 1,89
İttifak Holding 6,10 5,99 1,84
Vakıflar Bankası 4,60 4,52 1,77
Çemtaş 5,53 5,44 1,65
TAV Havalimanları 24,62 24,22 1,65
Sabancı Holding 9,01 8,87 1,58
Özderici GMYO 0,69 0,68 1,47
Çemaş Döküm 0,70 0,69 1,45
Vestel 9,88 9,74 1,44
Ege Endüstri 500,00 493,10 1,40
Hürriyet Gzt. 0,75 0,74 1,35
Arçelik 19,05 18,80 1,33
T.S.K.B. 0,78 0,77 1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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