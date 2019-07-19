Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 5,47 5,26 3,99 Ereğli Demir Çelik 7,76 7,49 3,60 Çemaş Döküm 0,71 0,69 2,90 Mavi Giyim 42,40 41,22 2,86 İndeks Bilgisayar 7,40 7,20 2,78 Tofaş Oto. Fab. 20,50 20,00 2,50 T.S.K.B. 0,84 0,82 2,44 Coca Cola İçecek 34,10 33,30 2,40 Türk Traktör 31,66 30,92 2,39 İhlas Holding 0,43 0,42 2,38 Alarko Holding 3,27 3,20 2,19 Gübre Fabrik. 3,01 2,95 2,03 Kerevitaş Gıda 2,09 2,05 1,95 Koza Altın 56,00 54,95 1,91 Yapı ve Kredi Bank. 2,74 2,69 1,86 Migros Ticaret 14,64 14,40 1,67 ICBC Turkey Bank 3,68 3,62 1,66 Emlak Konut GMYO 1,23 1,21 1,65 Albaraka Türk 1,23 1,21 1,65 Göltaş Çimento 10,75 10,59 1,51

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)