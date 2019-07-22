Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 0,74 0,69 7,25 Emlak Konut GMYO 1,27 1,23 3,25 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,35 2,86 Gübre Fabrik. 3,09 3,01 2,66 Şok Marketler 9,90 9,65 2,59 Aksa Enerji 2,46 2,40 2,50 Yataş 5,54 5,42 2,21 Ege Endüstri 548,30 537,00 2,10 Göltaş Çimento 10,87 10,65 2,07 Ülker Bisküvi 18,95 18,57 2,05 Metro Holding 1,00 0,98 2,04 Migros Ticaret 15,24 14,94 2,01 Kerevitaş Gıda 2,13 2,09 1,91 Çemtaş 5,93 5,82 1,89 Vestel 10,07 9,89 1,82 Park Elek.Madencilik 2,81 2,76 1,81 Doğan Holding 1,21 1,19 1,68 Otokar 124,80 123,00 1,46 Aksa 9,15 9,02 1,44 Odaş Elektrik 1,43 1,41 1,42

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)