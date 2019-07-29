Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Netaş Telekom.
|7,40
|7,19
|2,92
|Fenerbahçe Futbol
|7,70
|7,49
|2,80
|Aselsan
|19,34
|18,85
|2,60
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,77
|1,73
|2,31
|Gentaş
|1,40
|1,37
|2,19
|Anadolu Grubu Holding
|12,06
|11,81
|2,12
|Odaş Elektrik
|1,46
|1,43
|2,10
|Parsan
|15,47
|15,18
|1,91
|Anadolu Cam
|2,88
|2,83
|1,77
|İskenderun Demir Çelik
|6,98
|6,86
|1,75
|Bera Holding
|1,83
|1,80
|1,67
|Eczacıbaşı İlaç
|2,46
|2,42
|1,65
|Migros Ticaret
|16,66
|16,40
|1,59
|Alarko Holding
|3,36
|3,31
|1,51
|Aksa
|9,52
|9,38
|1,49
|Turkcell
|13,46
|13,27
|1,43
|Galatasaray Sportif
|1,47
|1,45
|1,38
|Polisan Holding
|2,21
|2,18
|1,38
|Hürriyet Gzt.
|0,78
|0,77
|1,30
|Özderici GMYO
|0,82
|0,81
|1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)