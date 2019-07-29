Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 7,40 7,19 2,92 Fenerbahçe Futbol 7,70 7,49 2,80 Aselsan 19,34 18,85 2,60 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,77 1,73 2,31 Gentaş 1,40 1,37 2,19 Anadolu Grubu Holding 12,06 11,81 2,12 Odaş Elektrik 1,46 1,43 2,10 Parsan 15,47 15,18 1,91 Anadolu Cam 2,88 2,83 1,77 İskenderun Demir Çelik 6,98 6,86 1,75 Bera Holding 1,83 1,80 1,67 Eczacıbaşı İlaç 2,46 2,42 1,65 Migros Ticaret 16,66 16,40 1,59 Alarko Holding 3,36 3,31 1,51 Aksa 9,52 9,38 1,49 Turkcell 13,46 13,27 1,43 Galatasaray Sportif 1,47 1,45 1,38 Polisan Holding 2,21 2,18 1,38 Hürriyet Gzt. 0,78 0,77 1,30 Özderici GMYO 0,82 0,81 1,23

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)