Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Polisan Holding
|2,38
|2,24
|6,25
|Doğan Holding
|1,27
|1,21
|4,96
|MLP Sağlık
|11,78
|11,29
|4,34
|İndeks Bilgisayar
|7,96
|7,72
|3,11
|Metro Holding
|1,13
|1,10
|2,73
|Türk Traktör
|31,94
|31,18
|2,44
|GSD Holding
|0,86
|0,84
|2,38
|Enka İnşaat
|5,91
|5,78
|2,25
|Gentaş
|1,45
|1,42
|2,11
|Koza Altın
|58,40
|57,20
|2,10
|Anadolu Grubu Holding
|12,35
|12,12
|1,90
|İpek Doğal Enerji
|5,18
|5,09
|1,77
|Hektaş
|13,39
|13,16
|1,75
|Koza Madencilik
|7,23
|7,12
|1,54
|Tukaş
|4,47
|4,41
|1,36
|Tüpraş
|138,40
|136,60
|1,32
|Hürriyet Gzt.
|0,78
|0,77
|1,30
|Parsan
|15,63
|15,44
|1,23
|Gübre Fabrik.
|3,30
|3,26
|1,23
|Ülker Bisküvi
|18,49
|18,28
|1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)