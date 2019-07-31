Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 33,56 31,60 6,20 Gübre Fabrik. 3,45 3,32 3,92 Tümosan Motor ve Traktör 4,20 4,11 2,19 Zorlu Enerji 1,23 1,21 1,65 İndeks Bilgisayar 8,14 8,01 1,62 Kerevitaş Gıda 2,17 2,14 1,40 Gentaş 1,47 1,45 1,38 TAV Havalimanları 25,00 24,66 1,38 Parsan 15,87 15,68 1,21 T.S.K.B. 0,84 0,83 1,20 GSD Holding 0,87 0,86 1,16 Park Elek.Madencilik 2,94 2,91 1,03 Garanti Bankası 9,85 9,75 1,03 Pegasus 47,82 47,44 0,80 Verusa Holding 15,16 15,05 0,73 Anadolu Cam 2,90 2,88 0,69 Odaş Elektrik 1,46 1,45 0,69 Galatasaray Sportif 1,47 1,46 0,68 Tukaş 4,45 4,42 0,68 Bera Holding 1,83 1,82 0,55

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)