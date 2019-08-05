Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|1,02
|4,90
|Türk Traktör
|36,56
|35,00
|4,46
|İhlas Holding
|0,51
|0,49
|4,08
|Alarko GMYO
|43,58
|42,20
|3,27
|Tukaş
|4,59
|4,46
|2,91
|İttifak Holding
|5,96
|5,80
|2,76
| Koza Madencilik
|7,29
|7,10
|2,68
|Park Elek.Madencilik
|3,17
|3,09
|2,59
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,74
|1,70
|2,35
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|0,98
|2,04
|İpek Doğal Enerji
|5,20
|5,10
|1,96
|Şok Marketler
|10,46
|10,26
|1,95
|Metro Holding
|1,08
|1,06
|1,89
|Koza Altın
|57,15
|56,10
|1,87
|Karsan Otomotiv
|1,11
|1,09
|1,83
|Türk Telekom
|5,30
|5,21
|1,73
|Bera Holding
|1,78
|1,75
|1,71
|Ford Otosan
|59,50
|58,50
|1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|1,21
|1,65
|Pegasus
|49,24
|48,46
|1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)