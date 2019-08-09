Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|53,60
|47,72
|12,32
|Aksa Enerji
|2,52
|2,34
|7,69
|Koza Altın
|62,00
|59,15
|4,82
|Koza Madencilik
|8,19
|7,82
|4,73
|Park Elek.Madencilik
|2,91
|2,80
|3,93
|İpek Doğal Enerji
|5,78
|5,58
|3,58
|Alarko Holding
|3,53
|3,44
|2,62
|GSD Holding
|0,85
|0,83
|2,41
|Gentaş
|1,38
|1,35
|2,22
|Eczacıbaşı İlaç
|2,38
|2,33
|2,15
|Odaş Elektrik
|1,55
|1,52
|1,97
|Vestel
|9,97
|9,78
|1,94
|Türk Hava Yolları
|12,25
|12,03
|1,83
|Parsan
|13,93
|13,68
|1,83
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|1,18
|1,69
|Anadolu Grubu Holding
|12,93
|12,72
|1,65
|Soda Sanayii
|5,66
|5,57
|1,62
|Verusa Holding
|14,92
|14,70
|1,50
|Gübre Fabrik.
|3,82
|3,77
|1,33
|Migros Ticaret
|18,44
|18,20
|1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)