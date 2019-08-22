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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

22.08.2019 13:22 Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Özderici GMYO 0,81 0,79 2,53
Park Elek.Madencilik 3,02 2,95 2,37
Gübre Fabrik. 4,03 3,95 2,03
Ereğli Demir Çelik 6,21 6,11 1,64
Turkcell 12,19 12,00 1,58
Halkbank 5,37 5,30 1,32
GSD Holding 0,81 0,80 1,25
Pegasus 65,10 64,45 1,01
Parsan 14,01 13,88 0,94
Metro Holding 1,15 1,14 0,88
Albaraka Türk 1,16 1,15 0,87
Trakya Cam 2,44 2,42 0,83
Koza Altın 62,50 62,05 0,73
Beşiktaş Futbol Yat. 1,46 1,45 0,69
ICBC Turkey Bank 3,30 3,28 0,61
Soda Sanayii 5,72 5,69 0,53
Kardemir (D) 1,99 1,98 0,51
İttifak Holding 6,00 5,97 0,50
Gersan Elektrik 2,09 2,08 0,48
Eczacıbaşı İlaç 2,35 2,34 0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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