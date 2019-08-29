Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Efes
|25,28
|23,90
|5,77
|MLP Sağlık
|13,91
|13,31
|4,51
|Göltaş Çimento
|10,48
|10,04
|4,38
|Coca Cola İçecek
|34,96
|33,62
|3,99
|Metro Holding
|1,31
|1,26
|3,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,58
|1,52
|3,95
|Gözde Girişim
|2,94
|2,84
|3,52
|Anadolu Grubu Holding
|12,71
|12,32
|3,17
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|0,71
|2,82
|Odaş Elektrik
|1,46
|1,42
|2,82
|Ülker Bisküvi
|18,06
|17,57
|2,79
|Alarko Holding
|4,14
|4,03
|2,73
|Şok Marketler
|10,94
|10,66
|2,63
|Kerevitaş Gıda
|2,41
|2,35
|2,55
|Otokar
|130,00
|127,00
|2,36
|Aksa Enerji
|2,66
|2,60
|2,31
|Şekerbank
|0,92
|0,90
|2,22
|Turkcell
|12,60
|12,34
|2,11
|Aselsan
|18,17
|17,80
|2,08
|İhlas Holding
|0,50
|0,49
|2,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)