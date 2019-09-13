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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

13.09.2019 13:36Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tukaş4,894,616,07
Gözde Girişim3,283,125,13
Albaraka Türk1,351,303,85
Bera Holding2,282,203,64
GSD Holding0,960,933,23
Adese Alışveriş Ticaret1,901,852,70
Metro Holding1,561,522,63
Park Elek.Madencilik3,693,612,22
Vestel11,1710,932,20
Anadolu Grubu Holding14,7314,422,15
İpek Doğal Enerji6,095,972,01
Türk Hava Yolları12,2211,991,92
Ülker Bisküvi20,1219,751,87
Anadolu Cam2,792,741,82
Net Holding1,821,791,68
İttifak Holding6,696,581,67
Mavi Giyim38,8438,261,52
Eczacıbaşı İlaç2,782,741,46
Gentaş1,451,431,40
Alarko Holding4,384,321,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Albaraka Türk, Ekonomi

Kaynak: AA

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