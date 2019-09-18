Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 12,18 10,95 11,23 Beşiktaş Futbol Yat. 1,81 1,72 5,23 Netaş Telekom. 9,30 8,85 5,08 Konya Çimento 192,50 185,50 3,77 Çemaş Döküm 1,23 1,19 3,36 Trakya Cam 2,80 2,71 3,32 Pegasus 58,90 57,05 3,24 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,37 2,70 Gözde Girişim 3,42 3,34 2,40 Koza Madencilik 8,37 8,18 2,32 Gübre Fabrik. 4,90 4,80 2,08 Anadolu Grubu Holding 14,52 14,23 2,04 Türk Traktör 40,14 39,36 1,98 Tukaş 5,19 5,09 1,96 Ülker Bisküvi 20,30 19,94 1,81 Şok Marketler 10,87 10,68 1,78 Galatasaray Sportif 1,74 1,71 1,75 Soda Sanayii 5,85 5,75 1,74 Odaş Elektrik 1,79 1,76 1,70 Verusa Holding 16,00 15,75 1,59

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)