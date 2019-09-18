Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Fenerbahçe Futbol
|12,18
|10,95
|11,23
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,81
|1,72
|5,23
|Netaş Telekom.
|9,30
|8,85
|5,08
|Konya Çimento
|192,50
|185,50
|3,77
|Çemaş Döküm
|1,23
|1,19
|3,36
|Trakya Cam
|2,80
|2,71
|3,32
|Pegasus
|58,90
|57,05
|3,24
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,37
|2,70
|Gözde Girişim
|3,42
|3,34
|2,40
|Koza Madencilik
|8,37
|8,18
|2,32
|Gübre Fabrik.
|4,90
|4,80
|2,08
|Anadolu Grubu Holding
|14,52
|14,23
|2,04
|Türk Traktör
|40,14
|39,36
|1,98
|Tukaş
|5,19
|5,09
|1,96
|Ülker Bisküvi
|20,30
|19,94
|1,81
|Şok Marketler
|10,87
|10,68
|1,78
|Galatasaray Sportif
|1,74
|1,71
|1,75
|Soda Sanayii
|5,85
|5,75
|1,74
|Odaş Elektrik
|1,79
|1,76
|1,70
|Verusa Holding
|16,00
|15,75
|1,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)