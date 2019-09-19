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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

19.09.2019 13:26Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alarko GMYO48,9845,607,41
Adese Alışveriş Ticaret1,981,923,13
Metro Holding2,011,953,08
Anadolu Grubu Holding15,0814,722,45
Türk Traktör40,8640,002,15
İhlas Holding0,510,502,00
Sasa Polyester6,206,101,64
Şok Marketler10,9810,841,29
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,621,601,25
Gübre Fabrik.4,974,911,22
Gözde Girişim3,483,441,16
Trakya Cam2,812,781,08
Park Elek.Madencilik3,863,821,05
Özderici GMYO1,171,160,86
ICBC Turkey Bank3,693,660,82
Tümosan Motor ve Traktör4,414,380,68
İndeks Bilgisayar7,567,510,67
Tukaş5,135,100,59
Migros Ticaret20,5220,400,59
Kerevitaş Gıda2,282,270,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

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