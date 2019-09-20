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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

20.09.2019 13:24Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,201,145,26
Mavi Giyim41,9840,024,90
Türk Telekom5,925,664,59
Şok Marketler11,4211,033,54
Anadolu Cam2,932,833,53
Koza Madencilik8,277,993,50
Doğan Holding1,431,392,88
Koza Altın62,6561,002,70
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,380,372,70
Pegasus61,1059,552,60
Hürriyet Gzt.0,800,782,56
İpek Doğal Enerji6,216,072,31
Kordsa Teknik Tekstil12,1811,951,92
Konya Çimento202,60199,401,60
Metro Holding2,021,991,51
MLP Sağlık14,1914,001,36
Tukaş5,275,201,35
Çelebi98,1597,051,13
Anadolu Grubu Holding15,1715,001,13
Halkbank6,406,331,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Telekom, Anadolu Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

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