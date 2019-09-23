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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

23.09.2019 13:29Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,420,3810,53
Eczacıbaşı İlaç2,982,854,56
Fenerbahçe Futbol12,9612,414,43
İpek Doğal Enerji6,396,212,90
Adese Alışveriş Ticaret2,001,952,56
Metro Holding1,981,942,06
İhlas Holding0,500,492,04
Sasa Polyester6,196,071,98
Koza Altın65,2564,151,71
Kordsa Teknik Tekstil12,4812,271,71
Gübre Fabrik.4,994,911,63
Koza Madencilik8,408,271,57
Türk Telekom5,835,741,57
Anadolu Efes22,5822,261,44
Park Elek.Madencilik3,923,871,29
Netaş Telekom.9,629,501,26
Soda Sanayii5,825,751,22
ICBC Turkey Bank3,673,631,10
T.S.K.B.0,920,911,10
Mavi Giyim42,6242,161,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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