Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|0,38
|10,53
|Eczacıbaşı İlaç
|2,98
|2,85
|4,56
| Fenerbahçe Futbol
|12,96
|12,41
|4,43
|İpek Doğal Enerji
|6,39
|6,21
|2,90
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,00
|1,95
|2,56
|Metro Holding
|1,98
|1,94
|2,06
|İhlas Holding
|0,50
|0,49
|2,04
|Sasa Polyester
|6,19
|6,07
|1,98
| Koza Altın
|65,25
|64,15
|1,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,48
|12,27
|1,71
|Gübre Fabrik.
|4,99
|4,91
|1,63
|Koza Madencilik
|8,40
|8,27
|1,57
|Türk Telekom
|5,83
|5,74
|1,57
|Anadolu Efes
|22,58
|22,26
|1,44
|Park Elek.Madencilik
|3,92
|3,87
|1,29
|Netaş Telekom.
|9,62
|9,50
|1,26
|Soda Sanayii
|5,82
|5,75
|1,22
|ICBC Turkey Bank
|3,67
|3,63
|1,10
|T.S.K.B.
|0,92
|0,91
|1,10
|Mavi Giyim
|42,62
|42,16
|1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)