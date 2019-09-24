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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

24.09.2019 13:25Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret2,332,0812,02
Çemaş Döküm1,241,157,83
Özderici GMYO1,151,095,50
Tekfen Holding19,1818,344,58
Alarko GMYO52,1050,503,17
Doğtaş Kelebek Mobilya1,051,022,94
Gentaş1,421,382,90
Trakya Cam2,902,822,84
İskenderun Demir Çelik6,025,872,56
ASELSAN19,0118,542,54
Galatasaray Sportif1,651,612,48
Sabancı Holding9,118,892,47
Bera Holding2,082,032,46
Ereğli Demir Çelik6,696,532,45
Garanti Bankası9,559,332,36
Beşiktaş Futbol Yat.1,751,712,34
Akbank7,537,362,31
Tüpraş138,00135,002,22
İndeks Bilgisayar7,707,542,12
Mavi Giyim43,9043,002,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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