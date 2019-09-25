Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 2,61 2,39 9,21 MLP Sağlık 14,88 13,78 7,98 Çemaş Döküm 1,36 1,26 7,94 Özderici GMYO 1,22 1,15 6,09 Türk Traktör 41,96 40,00 4,90 Odaş Elektrik 1,70 1,64 3,66 Eczacıbaşı İlaç 3,05 2,95 3,39 Şişe Cam 4,68 4,56 2,63 İpek Doğal Enerji 6,63 6,46 2,63 Gübre Fabrik. 5,17 5,04 2,58 Koza Madencilik 8,79 8,58 2,45 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,41 2,44 Emlak Konut GMYO 1,38 1,35 2,22 İhlas Holding 0,52 0,51 1,96 Koza Altın 66,80 65,60 1,83 Gersan Elektrik 2,25 2,21 1,81 Galatasaray Sportif 1,69 1,66 1,81 Soda Sanayii 5,93 5,83 1,72 Çelebi 99,25 97,65 1,64 Türk Telekom 5,80 5,71 1,58

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)