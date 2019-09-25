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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

25.09.2019 13:32Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret2,612,399,21
MLP Sağlık14,8813,787,98
Çemaş Döküm1,361,267,94
Özderici GMYO1,221,156,09
Türk Traktör41,9640,004,90
Odaş Elektrik1,701,643,66
Eczacıbaşı İlaç3,052,953,39
Şişe Cam4,684,562,63
İpek Doğal Enerji6,636,462,63
Gübre Fabrik.5,175,042,58
Koza Madencilik8,798,582,45
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,420,412,44
Emlak Konut GMYO1,381,352,22
İhlas Holding0,520,511,96
Koza Altın66,8065,601,83
Gersan Elektrik2,252,211,81
Galatasaray Sportif1,691,661,81
Soda Sanayii5,935,831,72
Çelebi99,2597,651,64
Türk Telekom5,805,711,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Traktör, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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