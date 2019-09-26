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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

26.09.2019 13:22Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret2,302,204,55
Tofaş Oto. Fab.19,6018,903,70
Mavi Giyim45,0443,503,54
Türk Traktör43,8642,463,30
Tukaş5,685,513,09
Tüpraş139,40135,402,95
Konya Çimento212,00206,102,86
Çemtaş5,325,182,70
Karsan Otomotiv1,191,162,59
Metro Holding2,001,952,56
İttifak Holding4,634,532,21
Park Elek.Madencilik4,003,922,04
İş Fin.Kir.2,222,181,83
Tekfen Holding19,3919,051,78
Özderici GMYO1,191,171,71
Tümosan Motor ve Traktör4,284,211,66
Anadolu Cam3,093,041,64
Çemaş Döküm1,281,261,59
Akbank7,827,701,56
Emlak Konut GMYO1,391,371,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Tofaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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