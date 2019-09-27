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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

27.09.2019 13:28Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Akbank8,057,645,37
İş Bankası (C)6,306,024,65
İttifak Holding5,124,914,28
Vakıflar Bankası5,255,063,75
Garanti Bankası9,989,623,74
Sabancı Holding9,519,173,71
Alarko GMYO52,1550,403,47
Halkbank6,546,333,32
Yapı ve Kredi Bank.2,392,323,02
Albaraka Türk1,371,333,01
Doğtaş Kelebek Mobilya1,061,032,91
İpek Doğal Enerji6,836,652,71
Hürriyet Gzt.0,790,772,60
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,410,402,50
ASELSAN19,1218,662,47
Trakya Cam2,942,872,44
Kardemir (D)2,212,162,31
Göltaş Çimento12,6112,332,27
GSD Holding0,910,892,25
İhlas Gayrimenkul0,910,892,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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