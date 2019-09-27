Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akbank 8,05 7,64 5,37 İş Bankası (C) 6,30 6,02 4,65 İttifak Holding 5,12 4,91 4,28 Vakıflar Bankası 5,25 5,06 3,75 Garanti Bankası 9,98 9,62 3,74 Sabancı Holding 9,51 9,17 3,71 Alarko GMYO 52,15 50,40 3,47 Halkbank 6,54 6,33 3,32 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 2,32 3,02 Albaraka Türk 1,37 1,33 3,01 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,06 1,03 2,91 İpek Doğal Enerji 6,83 6,65 2,71 Hürriyet Gzt. 0,79 0,77 2,60 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,40 2,50 ASELSAN 19,12 18,66 2,47 Trakya Cam 2,94 2,87 2,44 Kardemir (D) 2,21 2,16 2,31 Göltaş Çimento 12,61 12,33 2,27 GSD Holding 0,91 0,89 2,25 İhlas Gayrimenkul 0,91 0,89 2,25

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)