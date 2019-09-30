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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

30.09.2019 13:22Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Göltaş Çimento13,4812,696,23
İhlas Gayrimenkul0,940,904,44
Fenerbahçe Futbol13,1912,654,27
Alarko Holding4,964,764,20
İhlas Holding0,520,504,00
Bera Holding2,262,183,67
Tümosan Motor ve Traktör4,584,423,62
Koza Madencilik9,268,983,12
Aselsan20,1619,582,96
Gübre Fabrik.5,515,362,80
Parsan12,7012,362,75
İttifak Holding5,395,252,67
ICBC Turkey Bank3,863,762,66
Zorlu Enerji1,251,222,46
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,420,412,44
Polisan Holding2,762,702,22
Kerevitaş Gıda2,342,292,18
Afyon Çimento4,414,322,08
Türk Hava Yolları12,3512,102,07
Metro Holding2,042,002,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Göltaş Çimento, Borsa İstanbul, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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