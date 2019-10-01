Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,43
|0,41
|4,88
|Doğuş Otomotiv
|8,14
|7,80
|4,36
|Ege Endüstri
|491,80
|472,00
|4,19
|Mavi Giyim
|47,90
|46,14
|3,81
|Güneş Sigorta
|1,77
|1,71
|3,51
|İttifak Holding
|5,59
|5,44
|2,76
|Parsan
|13,09
|12,74
|2,75
|Enerjisa Enerji
|6,38
|6,22
|2,57
|Enka İnşaat
|5,79
|5,65
|2,48
|TAV Havalimanları
|24,16
|23,60
|2,37
|Yataş
|6,50
|6,37
|2,04
|Otokar
|137,70
|135,00
|2,00
|İhlas Holding
|0,53
|0,52
|1,92
|Tekfen Holding
|19,50
|19,14
|1,88
|Global Yat. Holding
|3,97
|3,90
|1,79
|Odaş Elektrik
|1,72
|1,69
|1,78
|Çelebi
|101,00
|99,25
|1,76
|Pegasus
|61,60
|60,70
|1,48
|Ülker Bisküvi
|19,94
|19,65
|1,48
|Doğan Holding
|1,55
|1,53
|1,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)