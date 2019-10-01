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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

01.10.2019 13:24Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,430,414,88
Doğuş Otomotiv8,147,804,36
Ege Endüstri491,80472,004,19
Mavi Giyim47,9046,143,81
Güneş Sigorta1,771,713,51
İttifak Holding5,595,442,76
Parsan13,0912,742,75
Enerjisa Enerji6,386,222,57
Enka İnşaat5,795,652,48
TAV Havalimanları24,1623,602,37
Yataş6,506,372,04
Otokar137,70135,002,00
İhlas Holding0,530,521,92
Tekfen Holding19,5019,141,88
Global Yat. Holding3,973,901,79
Odaş Elektrik1,721,691,78
Çelebi101,0099,251,76
Pegasus61,6060,701,48
Ülker Bisküvi19,9419,651,48
Doğan Holding1,551,531,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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