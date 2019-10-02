Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Tofaş Oto. Fab.
|22,02
|20,60
|6,89
|Doğuş Otomotiv
|8,49
|8,09
|4,94
|Ege Endüstri
|513,20
|493,50
|3,99
|TAV Havalimanları
|24,56
|23,88
|2,85
|Kerevitaş Gıda
|2,50
|2,44
|2,46
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,43
|0,42
|2,38
|GSD Holding
|0,94
|0,92
|2,17
|Alarko GMYO
|52,25
|51,25
|1,95
| İhlas Holding
|0,53
|0,52
|1,92
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,70
|1,67
|1,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,72
|4,64
|1,72
|Albaraka Türk
|1,35
|1,33
|1,50
|Türk Traktör
|43,50
|42,90
|1,40
|Gersan Elektrik
|2,30
|2,27
|1,32
|Turkcell
|12,84
|12,69
|1,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|0,92
|1,09
|Halk GMYO
|0,98
|0,97
|1,03
|Park Elek.Madencilik
|4,16
|4,12
|0,97
|Eczacıbaşı İlaç
|3,15
|3,12
|0,96
|Halkbank
|6,41
|6,35
|0,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)