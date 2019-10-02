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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

02.10.2019 13:36Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tofaş Oto. Fab.22,0220,606,89
Doğuş Otomotiv8,498,094,94
Ege Endüstri513,20493,503,99
TAV Havalimanları24,5623,882,85
Kerevitaş Gıda2,502,442,46
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,430,422,38
GSD Holding0,940,922,17
Alarko GMYO52,2551,251,95
İhlas Holding0,530,521,92
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,701,671,80
Tümosan Motor ve Traktör4,724,641,72
Albaraka Türk1,351,331,50
Türk Traktör43,5042,901,40
Gersan Elektrik2,302,271,32
Turkcell12,8412,691,18
İhlas Gayrimenkul0,930,921,09
Halk GMYO0,980,971,03
Park Elek.Madencilik4,164,120,97
Eczacıbaşı İlaç3,153,120,96
Halkbank6,416,350,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas, Tofaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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