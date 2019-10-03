Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Tümosan Motor ve Traktör
|5,21
|4,70
|10,85
| Netaş Telekom.
|10,01
|9,49
|5,48
|MLP Sağlık
|14,85
|14,34
|3,56
|Migros Ticaret
|21,18
|20,60
|2,82
|Polisan Holding
|2,88
|2,81
|2,49
|Odaş Elektrik
|1,72
|1,68
|2,38
|Şok Marketler
|11,00
|10,77
|2,14
|Göltaş Çimento
|13,14
|12,87
|2,10
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,08
|1,06
|1,89
|Yataş
|6,62
|6,50
|1,85
|Galatasaray Sportif
|1,66
|1,63
|1,84
|Tukaş
|6,18
|6,07
|1,81
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,71
|1,68
|1,79
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,72
|1,69
|1,78
|Güneş Sigorta
|1,78
|1,75
|1,71
|Net Holding
|1,80
|1,77
|1,69
|Pegasus
|61,25
|60,25
|1,66
|Zorlu Enerji
|1,25
|1,23
|1,63
|Vakıflar Bankası
|4,96
|4,89
|1,43
|Tüpraş
|139,50
|137,60
|1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)