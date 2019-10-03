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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

03.10.2019 13:22Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör5,214,7010,85
Netaş Telekom.10,019,495,48
MLP Sağlık14,8514,343,56
Migros Ticaret21,1820,602,82
Polisan Holding2,882,812,49
Odaş Elektrik1,721,682,38
Şok Marketler11,0010,772,14
Göltaş Çimento13,1412,872,10
Doğtaş Kelebek Mobilya1,081,061,89
Yataş6,626,501,85
Galatasaray Sportif1,661,631,84
Tukaş6,186,071,81
Beşiktaş Futbol Yat.1,711,681,79
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,721,691,78
Güneş Sigorta1,781,751,71
Net Holding1,801,771,69
Pegasus61,2560,251,66
Zorlu Enerji1,251,231,63
Vakıflar Bankası4,964,891,43
Tüpraş139,50137,601,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Tümosan, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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