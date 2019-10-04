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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,29 3,71 15,63...

04.10.2019 14:34Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
ICBC Turkey Bank4,293,7115,63
İttifak Holding4,824,575,47
Albaraka Türk1,381,324,55
Kerevitaş Gıda2,592,494,02
Migros Ticaret21,6420,863,74
Zorlu Enerji1,291,253,20
Çelebi102,0099,102,93
Tofaş Oto. Fab.22,0621,442,89
Türk Traktör43,4842,282,84
Doğuş Otomotiv8,658,472,13
İpek Doğal Enerji6,796,652,11
Konya Çimento210,70206,701,94
Deva Holding6,856,721,93
Doğtaş Kelebek Mobilya1,071,051,90
Galatasaray Sportif1,651,621,85
Ege Endüstri510,00501,101,78
Odaş Elektrik1,761,731,73
Koza Madencilik9,549,381,71
Gözde Girişim3,663,601,67
Güneş Sigorta1,831,801,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Industrial and Commercial Bank of China, İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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