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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 5,06 4,80 5,42 ...

07.10.2019 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İttifak Holding5,064,805,42
ICBC Turkey Bank4,514,304,88
Tümosan Motor ve Traktör5,124,914,28
Göltaş Çimento13,4212,894,11
Afyon Çimento4,434,263,99
Türk Hava Yolları12,3011,873,62
Polisan Holding2,962,863,50
Konya Çimento217,80211,702,88
Trakya Cam2,912,832,83
MLP Sağlık14,5714,172,82
Tofaş Oto. Fab.22,7022,102,71
Koç Holding19,2318,782,40
Zorlu Enerji1,301,272,36
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,470,462,17
Akbank8,037,862,16
Türk Telekom5,585,472,01
Tüpraş142,40139,701,93
Halkbank6,386,261,92
Garanti Bankası10,189,991,90
Anadolu Cam3,253,191,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Industrial and Commercial Bank of China, İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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