Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|5,06
|4,80
|5,42
|ICBC Turkey Bank
|4,51
|4,30
|4,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,12
|4,91
|4,28
|Göltaş Çimento
|13,42
|12,89
|4,11
|Afyon Çimento
|4,43
|4,26
|3,99
|Türk Hava Yolları
|12,30
|11,87
|3,62
|Polisan Holding
|2,96
|2,86
|3,50
|Konya Çimento
|217,80
|211,70
|2,88
|Trakya Cam
|2,91
|2,83
|2,83
|MLP Sağlık
|14,57
|14,17
|2,82
|Tofaş Oto. Fab.
|22,70
|22,10
|2,71
|Koç Holding
|19,23
|18,78
|2,40
|Zorlu Enerji
|1,30
|1,27
|2,36
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|0,46
|2,17
|Akbank
|8,03
|7,86
|2,16
|Türk Telekom
|5,58
|5,47
|2,01
|Tüpraş
|142,40
|139,70
|1,93
|Halkbank
|6,38
|6,26
|1,92
|Garanti Bankası
|10,18
|9,99
|1,90
|Anadolu Cam
|3,25
|3,19
|1,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)