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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama.

09.10.2019 14:26Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Finansal Kiralama.2,252,116,64
Vestel9,979,702,78
Gübre Fabrik.5,295,162,52
Enerjisa Enerji6,406,252,40
İttifak Holding4,254,162,16
Galatasaray Sportif1,571,541,95
Tekfen Holding18,1217,821,68
Pegasus60,5559,551,68
Ege Endüstri500,00493,001,42
Doğuş Otomotiv7,757,651,31
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,571,551,29
Koza Altın69,3068,501,17
Alarko Holding5,235,171,16
İpek Doğal Enerji6,806,740,89
Göltaş Çimento13,0612,960,77
Enka İnşaat5,895,850,68
Hektaş15,0714,970,67
TAV Havalimanları24,0023,880,50
ICBC Turkey Bank4,134,110,49
Türk Traktör42,6042,420,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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