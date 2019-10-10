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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İskenderun Demir Çelik 6,51...

10.10.2019 14:20Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İskenderun Demir Çelik6,515,8810,71
Afyon Çimento4,354,203,57
Tekfen Holding18,3617,932,40
Ereğli Demir Çelik6,696,552,14
Güneş Sigorta1,731,701,76
Eczacıbaşı İlaç3,083,031,65
TAV Havalimanları24,3023,941,50
İttifak Holding4,084,021,49
Konya Çimento206,00203,001,48
Yapı ve Kredi Bank.2,282,251,33
Anadolu Cam3,213,171,26
Alarko Holding5,195,131,17
Halk GMYO0,940,931,08
Enka İnşaat5,815,751,04
ICBC Turkey Bank4,023,981,01
Deva Holding6,466,420,62
Soda Sanayii5,755,720,52
İş Bankası (C)5,845,810,52
Koza Altın68,6568,300,51
Koza Madencilik9,329,280,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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