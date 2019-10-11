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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

11.10.2019 14:25Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Netaş Telekom.8,868,405,48
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,430,414,88
İhlas Holding0,510,494,08
Tümosan Motor ve Traktör4,504,363,21
Beşiktaş Futbol Yat.1,631,583,16
Fenerbahçe Futbol11,3211,002,91
Göltaş Çimento12,6812,352,67
Metro Holding1,951,902,63
Torunlar GMYO1,601,562,56
Bera Holding2,092,042,45
İskenderun Demir Çelik6,376,222,41
İhlas Gayrimenkul0,860,842,38
Pegasus61,0559,702,26
Anadolu Cam3,203,132,24
Kerevitaş Gıda2,422,372,11
Ereğli Demir Çelik6,866,722,08
Türk Hava Yolları11,8311,592,07
Doğtaş Kelebek Mobilya1,000,982,04
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,541,511,99
Ege Endüstri483,40475,001,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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