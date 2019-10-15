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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 19,17 18,24 5,10 ...

15.10.2019 14:21Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Migros Ticaret19,1718,245,10
Güneş Sigorta1,671,595,03
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,420,405,00
Karsan Otomotiv1,121,074,67
Anadolu Grubu Holding13,2412,684,42
Yapı ve Kredi Bank.2,182,103,81
Koza Madencilik9,118,823,29
Pegasus58,2556,453,19
Trakya Cam2,922,833,18
Doğtaş Kelebek Mobilya0,980,953,16
Vakıflar Bankası4,264,133,15
Bera Holding1,981,923,13
Gözde Girişim3,333,233,10
Ülker Bisküvi18,0417,503,09
Alarko Holding5,044,893,07
ICBC Turkey Bank3,883,772,92
Garanti Bankası8,588,352,75
Anadolu Cam3,062,982,68
İpek Doğal Enerji6,176,012,66
Halkbank5,435,292,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

MİGROS TİC. A.Ş., Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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