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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 6,80 6,38 6,58 ...

17.10.2019 14:20Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv6,806,386,58
ICBC Turkey Bank3,943,793,96
Odaş Elektrik1,551,503,33
Pegasus60,4058,652,98
Fenerbahçe Futbol11,9711,642,84
Coca Cola İçecek30,1829,382,72
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,430,422,38
Çelebi100,0097,852,20
İhlas Holding0,480,472,13
Beşiktaş Futbol Yat.1,661,631,84
Verusa Holding14,3514,111,70
Vestel9,279,141,42
Torunlar GMYO1,551,531,31
İhlas Gayrimenkul0,830,821,22
GSD Holding0,860,851,18
Bim Mağazalar46,5246,001,13
Global Yat. Holding3,613,571,12
Arçelik17,3617,200,93
Karsan Otomotiv1,111,100,91
Anadolu Efes19,3419,180,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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