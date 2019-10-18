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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,55 4,19 8,59 ...

18.10.2019 14:25Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tukaş4,554,198,59
Konya Çimento206,00191,707,46
Garanti Bankası9,348,717,23
Sabancı Holding8,858,286,88
İhlas Holding0,510,486,25
Halkbank5,645,316,21
Emlak Konut GMYO1,201,136,19
Vakıflar Bankası4,504,246,13
Akbank7,316,905,94
Doğuş Otomotiv7,146,745,93
Park Elek.Madencilik2,922,765,80
Çemaş Döküm1,101,045,77
Migros Ticaret20,3019,205,73
Türk Traktör40,1437,985,69
Yataş5,815,515,44
Yapı ve Kredi Bank.2,332,215,43
ASELSAN17,8016,915,26
Arçelik18,0217,135,20
Polisan Holding2,652,525,16
Türk Telekom5,495,234,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Konya Çimento, Ekonomi

Kaynak: AA

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