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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 5,03 4,68 7,48 ...

21.10.2019 14:26Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tukaş5,034,687,48
İş Finansal Kiralama2,302,185,50
Gersan Elektrik2,232,144,21
Pegasus65,1062,953,42
Metro Holding2,472,393,35
Verusa Holding16,0415,563,08
Trakya Cam3,032,952,71
Tümosan Motor ve Traktör4,584,482,23
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,460,452,22
Global Yat. Holding3,843,771,86
Torunlar GMYO1,651,621,85
Aksa9,429,251,84
Göltaş Çimento12,8112,601,67
Doğuş Otomotiv7,157,061,27
Türk Telekom5,595,521,27
Parsan12,8012,661,11
Netaş Telekom.8,998,901,01
ICBC Turkey Bank4,144,100,98
Kardemir (D)2,152,130,94
Mavi Giyim42,7642,380,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

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