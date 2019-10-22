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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 7,90 7,13 10,80 ...

22.10.2019 14:24Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv7,907,1310,80
Hektaş15,5314,804,93
MLP Sağlık13,9813,453,94
Tukaş5,255,083,35
Tekfen Holding17,4316,903,14
Koza Madencilik8,478,242,79
Aksa9,739,482,64
Bera Holding2,222,172,30
T.S.K.B.0,890,872,30
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,460,452,22
Türk Traktör41,6840,802,16
Sabancı Holding8,608,432,02
Alarko Holding4,584,492,00
Kerevitaş Gıda2,702,651,89
İpek Doğal Enerji5,945,831,89
Afyon Çimento4,544,461,79
Doğan Holding1,711,681,79
Emlak Konut GMYO1,221,201,67
Garanti Bankası9,279,121,64
Pegasus66,3065,251,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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