Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,53 0,50 6,00 ...

23.10.2019 14:26Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,530,506,00
Doğuş Otomotiv9,058,555,85
MLP Sağlık14,6913,945,38
ICBC Turkey Bank4,324,124,85
Kardemir (D)2,242,154,19
Şekerbank1,010,974,12
Netaş Telekom.9,268,913,93
Gözde Girişim3,503,373,86
Vestel10,279,893,84
Kordsa Teknik Tekstil11,7011,273,82
Aksa Enerji2,542,453,67
Metro Holding2,632,543,54
GSD Holding0,910,883,41
Tukaş5,795,603,39
Mavi Giyim43,9242,563,20
Odaş Elektrik1,631,583,16
Çemaş Döküm1,101,072,80
Koza Madencilik8,698,462,72
Sasa Polyester6,436,262,72
Otokar137,20133,602,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Doğuş Otomotiv, İhlas Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:40 "Tüm yurtta Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım"
14:39 Osmangazi Belediyesi’nden sıfır atık seferberliği
14:36 Spot piyasada elektrik fiyatları
14:34 Ev tekstilinde yaratıcı gençler ödüllerini aldı
14:28 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
14:28 Uluslararası Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Konferansı ve Sergisi
14:26 Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
23.10.2019 14:41:26