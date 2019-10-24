Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,22 1,11 9,91 ...

24.10.2019 14:26Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,221,119,91
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,480,456,67
İş Fin.Kir.2,432,334,29
Metro Holding2,712,623,44
Yataş6,386,173,40
Torunlar GMYO1,751,702,94
Mavi Giyim45,0843,942,59
Zorlu Enerji1,221,192,52
Göltaş Çimento13,8013,472,45
İpek Doğal Enerji6,306,152,44
Garanti Bankası9,839,602,40
T. Halk Bankası5,615,482,37
MLP Sağlık15,2014,852,36
Global Yat. Holding4,003,912,30
Pegasus68,9567,402,30
Ford Otosan62,4061,002,30
Gözde Girişim3,583,502,29
Anadolu Grubu Holding14,9514,622,26
Fenerbahçe Futbol12,7312,452,25
Vakıflar Bankası4,644,542,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:18 "Sofralık zeytinde prim desteği kayıt dışılığı bitirecek"
15:16 Halıcılardan "Barış Pınarı Harekatı" bölgesine yardım
15:14 ECB, ‘Süper Mario’lu son toplantısında faizleri değiştirmedi
15:14 ECB, faizlere dokunmadı
15:14 Adana Ticaret Borsası
15:08 Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
15:06 Hidrojen yakıtlı otobüs 2020'de Avrupa yollarında
24.10.2019 15:21:23