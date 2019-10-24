Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,11
|9,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,48
|0,45
|6,67
|İş Fin.Kir.
|2,43
|2,33
|4,29
|Metro Holding
|2,71
|2,62
|3,44
|Yataş
|6,38
|6,17
|3,40
|Torunlar GMYO
|1,75
|1,70
|2,94
|Mavi Giyim
|45,08
|43,94
|2,59
|Zorlu Enerji
|1,22
|1,19
|2,52
|Göltaş Çimento
|13,80
|13,47
|2,45
|İpek Doğal Enerji
|6,30
|6,15
|2,44
|Garanti Bankası
|9,83
|9,60
|2,40
|T. Halk Bankası
|5,61
|5,48
|2,37
|MLP Sağlık
|15,20
|14,85
|2,36
|Global Yat. Holding
|4,00
|3,91
|2,30
|Pegasus
|68,95
|67,40
|2,30
|Ford Otosan
|62,40
|61,00
|2,30
|Gözde Girişim
|3,58
|3,50
|2,29
|Anadolu Grubu Holding
|14,95
|14,62
|2,26
|Fenerbahçe Futbol
|12,73
|12,45
|2,25
|Vakıflar Bankası
|4,64
|4,54
|2,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)