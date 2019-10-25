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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik.

25.10.2019 14:32Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrik.5,425,233,63
Fenerbahçe Futbol13,3213,002,46
Sasa Polyester6,576,432,18
Aksa10,109,902,02
İhlas Holding0,510,502,00
ASELSAN18,5118,171,87
Anadolu Cam3,373,311,81
Alarko Holding4,514,431,81
Güneş Sigorta1,781,751,71
İş Fin.Kir.2,442,401,67
Yataş6,306,201,61
Trakya Cam3,032,991,34
Galatasaray Sportif1,561,541,30
İhlas Gayrimenkul0,780,771,30
Aksa Enerji2,582,551,18
T.S.K.B.0,900,891,12
GSD Holding0,940,931,08
Doğuş Otomotiv8,548,451,07
Enka İnşaat5,715,651,06
Türk Traktör42,4842,061,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, İhlas, Aksa, Ekonomi

Kaynak: AA

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