Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|8,59
|8,12
|5,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,48
|0,46
|4,35
|Kerevitaş Gıda
|2,78
|2,68
|3,73
| Fenerbahçe Futbol
|15,82
|15,26
|3,67
|Ford Otosan
|65,50
|63,25
|3,56
|TAV Havalimanları
|26,30
|25,40
|3,54
|Çemtaş
|5,98
|5,80
|3,10
|Türk Traktör
|44,94
|43,60
|3,07
|Koza Madencilik
|8,70
|8,46
|2,84
|Gübre Fabrik.
|5,62
|5,47
|2,74
|Tofaş Oto. Fab.
|22,66
|22,06
|2,72
|Netaş Telekom.
|9,28
|9,04
|2,65
|Odaş Elektrik
|1,67
|1,63
|2,45
|Hektaş
|6,36
|6,21
|2,42
|Sasa Polyester
|6,94
|6,78
|2,36
|Anadolu Grubu Holding
|14,89
|14,57
|2,20
|GSD Holding
|0,94
|0,92
|2,17
|Koza Altın
|69,85
|68,40
|2,12
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,57
|1,54
|1,95
|Galatasaray Sportif
|1,57
|1,54
|1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)