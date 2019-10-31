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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 8,59 8,12 5,79 ...

31.10.2019 14:24Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv8,598,125,79
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,480,464,35
Kerevitaş Gıda2,782,683,73
Fenerbahçe Futbol15,8215,263,67
Ford Otosan65,5063,253,56
TAV Havalimanları26,3025,403,54
Çemtaş5,985,803,10
Türk Traktör44,9443,603,07
Koza Madencilik8,708,462,84
Gübre Fabrik.5,625,472,74
Tofaş Oto. Fab.22,6622,062,72
Netaş Telekom.9,289,042,65
Odaş Elektrik1,671,632,45
Hektaş6,366,212,42
Sasa Polyester6,946,782,36
Anadolu Grubu Holding14,8914,572,20
GSD Holding0,940,922,17
Koza Altın69,8568,402,12
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,571,541,95
Galatasaray Sportif1,571,541,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Ekonomi

Kaynak: AA

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