Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 8,59 8,12 5,79 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,48 0,46 4,35 Kerevitaş Gıda 2,78 2,68 3,73 Fenerbahçe Futbol 15,82 15,26 3,67 Ford Otosan 65,50 63,25 3,56 TAV Havalimanları 26,30 25,40 3,54 Çemtaş 5,98 5,80 3,10 Türk Traktör 44,94 43,60 3,07 Koza Madencilik 8,70 8,46 2,84 Gübre Fabrik. 5,62 5,47 2,74 Tofaş Oto. Fab. 22,66 22,06 2,72 Netaş Telekom. 9,28 9,04 2,65 Odaş Elektrik 1,67 1,63 2,45 Hektaş 6,36 6,21 2,42 Sasa Polyester 6,94 6,78 2,36 Anadolu Grubu Holding 14,89 14,57 2,20 GSD Holding 0,94 0,92 2,17 Koza Altın 69,85 68,40 2,12 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,57 1,54 1,95 Galatasaray Sportif 1,57 1,54 1,95

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)