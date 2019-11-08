Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|4,76
|4,46
|6,73
|Güneş Sigorta
|1,86
|1,76
|5,68
|Galatasaray Sportif
|1,72
|1,64
|4,88
|Hektaş
|6,04
|5,80
|4,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,18
|2,11
|3,32
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|0,46
|2,17
|Pegasus
|63,75
|62,40
|2,16
|Tukaş
|6,20
|6,07
|2,14
|Gözde Girişim
|3,80
|3,73
|1,88
|Doğuş Otomotiv
|9,03
|8,87
|1,80
|Gersan Elektrik
|2,38
|2,34
|1,71
|Türk Traktör
|45,58
|44,92
|1,47
|Çemtaş
|6,45
|6,36
|1,42
|Otokar
|145,00
|143,00
|1,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,86
|11,70
|1,37
|Netaş Telekom.
|10,18
|10,05
|1,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,93
|4,87
|1,23
|Türk Hava Yolları
|12,81
|12,66
|1,18
|İş Fin.Kir.
|2,65
|2,62
|1,15
|Turkcell
|13,32
|13,17
|1,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)