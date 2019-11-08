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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,76...

08.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:22 Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,76 4,46 6,73
Güneş Sigorta 1,86 1,76 5,68
Galatasaray Sportif 1,72 1,64 4,88
Hektaş 6,04 5,80 4,14
Beşiktaş Futbol Yat. 2,18 2,11 3,32
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,47 0,46 2,17
Pegasus 63,75 62,40 2,16
Tukaş 6,20 6,07 2,14
Gözde Girişim 3,80 3,73 1,88
Doğuş Otomotiv 9,03 8,87 1,80
Gersan Elektrik 2,38 2,34 1,71
Türk Traktör 45,58 44,92 1,47
Çemtaş 6,45 6,36 1,42
Otokar 145,00 143,00 1,40
Kordsa Teknik Tekstil 11,86 11,70 1,37
Netaş Telekom. 10,18 10,05 1,29
Tümosan Motor ve Traktör 4,93 4,87 1,23
Türk Hava Yolları 12,81 12,66 1,18
İş Fin.Kir. 2,65 2,62 1,15
Turkcell 13,32 13,17 1,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Industrial and Commercial Bank of China, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

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