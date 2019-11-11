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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 9,35...

11.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:08Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv9,358,905,06
Gözde Girişim3,993,834,18
Koza Altın71,2568,603,86
Koza Madencilik8,808,483,77
Karsan Otomotiv1,271,233,25
Torunlar GMYO1,931,873,21
Tofaş Oto. Fab.24,7024,002,92
Deva Holding7,787,572,77
Beşiktaş Futbol Yat.2,232,172,76
Tümosan Motor ve Traktör4,994,862,67
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,651,612,48
Parsan13,7713,442,46
Galatasaray Sportif1,711,672,40
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,470,462,17
İpek Doğal Enerji6,406,272,07
Bera Holding3,783,711,89
Trakya Cam3,032,981,68
İhlas Holding0,610,601,67
Anadolu Cam3,403,351,49
Aksa Enerji2,752,711,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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