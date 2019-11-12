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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 71,15 66,10 7,64 ...

12.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:26Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus71,1566,107,64
Çemaş Döküm1,181,107,27
Gayrimenkul0,760,725,56
Alarko Holding4,814,643,66
Torunlar GMYO1,991,923,65
Doğtaş Kelebek Mobilya1,181,143,51
Türk Hava Yolları13,4412,993,46
Gübre Fabrik.6,095,893,40
Vestel11,1610,803,33
Enerjisa Enerji6,526,323,16
Çelebi100,4097,353,13
Netaş Telekom.10,199,902,93
Türk Telekom6,736,552,75
İş Fin.Kir.2,682,612,68
Emlak Konut GMYO1,291,262,38
Tekfen Holding18,3817,972,28
T.S.K.B.0,950,932,15
Halk GMYO0,960,942,13
Koza Madencilik8,928,742,06
Anadolu Grubu Holding15,2714,972,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Pegasus, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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