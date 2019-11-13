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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,61 2,40...

13.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding2,612,408,75
Bera Holding4,073,807,11
Torunlar GMYO2,121,996,53
Pegasus74,8071,105,20
Migros Ticaret22,4621,623,89
Çemtaş6,796,543,82
Gözde Girişim4,134,003,25
Enerjisa Enerji6,746,533,22
Hektaş6,436,233,21
GSD Holding0,970,943,19
MLP Sağlık14,8914,512,62
Coca Cola İçecek32,1631,382,49
Koza Altın74,5572,752,47
Koza Madencilik9,178,962,34
Park Elek.Madencilik2,722,662,26
Ülker Bisküvi20,5820,142,18
Kardemir (D)2,342,292,18
Halk GMYO1,000,982,04
Aksa11,6511,422,01
İpek Doğal Enerji6,676,541,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

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