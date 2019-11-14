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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,24...

14.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:26Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv1,241,185,08
Aksa Enerji3,022,904,14
GSD Holding1,061,023,92
Gübre Fabrik.6,276,053,64
Park Elek.Madencilik2,982,893,11
Torunlar GMYO2,132,072,90
Tümosan Motor ve Traktör5,285,142,72
Enerjisa Enerji6,986,802,65
İş Fin.Kir.2,732,672,25
Sasa Polyester6,386,271,75
Net Holding1,841,811,66
Parsan13,4313,261,28
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,651,631,23
Alarko Holding4,994,931,22
Galatasaray Sportif1,681,661,20
Sabancı Holding8,768,661,15
Hektaş6,706,631,06
Metro Holding2,912,881,04
Alarko GMYO54,7054,151,02
Çemaş Döküm1,161,150,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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