Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,33
|1,28
|3,91
|İhlas Holding
|0,64
|0,62
|3,23
|Mavi Giyim
|44,44
|43,24
|2,78
|Tukaş
|7,38
|7,20
|2,50
|Zorlu Enerji
|1,38
|1,35
|2,22
|Net Holding
|2,05
|2,01
|1,99
|GSD Holding
|1,07
|1,05
|1,90
|Yataş
|6,06
|5,95
|1,85
|Albaraka Türk
|1,32
|1,30
|1,54
|İskenderun Demir Çelik
|6,60
|6,50
|1,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,33
|5,25
|1,52
|Ereğli Demir Çelik
|7,60
|7,49
|1,47
|Coca Cola İçecek
|35,46
|34,98
|1,37
|Aksa
|12,00
|11,84
|1,35
|Anadolu Efes
|21,86
|21,58
|1,30
|Netaş Telekom.
|10,21
|10,08
|1,29
|Bera Holding
|4,07
|4,02
|1,24
|Göltaş Çimento
|15,30
|15,12
|1,19
|Tekfen Holding
|19,12
|18,90
|1,16
|Şok Marketler
|9,94
|9,83
|1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)