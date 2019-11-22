Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,33...

22.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:36Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya1,331,283,91
İhlas Holding0,640,623,23
Mavi Giyim44,4443,242,78
Tukaş7,387,202,50
Zorlu Enerji1,381,352,22
Net Holding2,052,011,99
GSD Holding1,071,051,90
Yataş6,065,951,85
Albaraka Türk1,321,301,54
İskenderun Demir Çelik6,606,501,54
Tümosan Motor ve Traktör5,335,251,52
Ereğli Demir Çelik7,607,491,47
Coca Cola İçecek35,4634,981,37
Aksa12,0011,841,35
Anadolu Efes21,8621,581,30
Netaş Telekom.10,2110,081,29
Bera Holding4,074,021,24
Göltaş Çimento15,3015,121,19
Tekfen Holding19,1218,901,16
Şok Marketler9,949,831,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:17 Finansal hizmetlerde güven Kasım'da 24.5 puan arttı
15:03 Avrupa Merkez Bankası'ndan inovasyon ve yatırım çağrısı
15:02 Gökbey'in motorunda kullanılacak dişli kutusu da yerli olacak
15:00 Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda arttı
14:53 Finansal hizmetler güven endeksi Kasım'da arttı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22:48 Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi
22.11.2019 15:29:05