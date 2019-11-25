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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

25.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:26Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yat.2,372,198,22
Alarko GMYO76,4071,856,33
Doğtaş Kelebek Mobilya1,411,363,68
Kerevitaş Gıda2,872,783,24
Şekerbank1,111,082,78
İskenderun Demir Çelik6,736,582,28
Tukaş7,787,622,10
Doğan Holding1,731,701,76
Mavi Giyim45,0444,361,53
Kardemir (D)2,402,371,27
Gözde Girişim4,204,151,20
Ereğli Demir Çelik7,717,631,05
ICBC Turkey Bank4,924,871,03
GSD Holding1,091,080,93
Verusa Holding16,8316,680,90
İttifak Holding3,733,700,81
Emlak Konut GMYO1,471,460,68
Tofaş Oto. Fab.24,5624,440,49
Sasa Polyester6,296,260,48
Parsan13,8913,830,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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