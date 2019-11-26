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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

26.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:32Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Telekom.10,5310,025,09
Gersan Elektrik2,762,634,94
Güneş Sigorta1,911,862,69
Afyon Çimento4,734,612,60
Doğuş Otomotiv8,968,742,52
Tekfen Holding18,9718,552,26
Doğtaş Kelebek Mobilya1,451,422,11
Pegasus75,5074,002,03
Ereğli Demir Çelik7,857,711,82
İş Bankası (C)6,186,071,81
Mavi Giyim45,6244,941,51
Çemtaş7,187,081,41
Aksa11,7811,621,38
İhlas Gayrimenkul0,800,791,27
Kardemir (D)2,432,401,25
Tukaş7,877,781,16
Halkbank5,745,681,06
Türk Hava Yolları13,5813,441,04
Migros Ticaret22,3622,140,99
Halk GMYO1,051,040,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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