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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 234,70 226,10 3,80...

27.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:28Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento234,70226,103,80
Holding0,640,623,23
Eczacıbaşı İlaç3,343,243,09
Vestel10,9110,602,92
Netaş Telekom.12,3712,022,91
Anadolu Cam3,583,482,87
Göltaş Çimento15,6515,262,56
Gersan Elektrik2,842,772,53
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,410,402,50
Alarko Holding4,934,822,28
Beşiktaş Futbol Yat.2,382,332,15
Afyon Çimento4,874,772,10
Koza Altın74,3573,001,85
Verusa Holding16,9716,671,80
Türk Telekom6,986,861,75
Çemaş Döküm1,231,211,65
Albaraka Türk1,341,321,52
Karsan Otomotiv1,401,381,45
Trakya Cam3,163,121,28
İhlas Gayrimenkul0,800,791,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Konya Çimento, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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