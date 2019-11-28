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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik.

28.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrik.6,606,304,76
Doğuş Otomotiv9,268,844,75
Tukaş8,578,204,51
Otokar144,80139,903,50
Netaş Telekom.12,5312,123,38
Afyon Çimento5,465,312,82
Trakya Cam3,253,172,52
İhlas Gayrimenkul0,820,802,50
Net Holding2,102,052,44
Bera Holding3,593,512,28
Çelebi99,2097,102,16
Göltaş Çimento15,9215,592,12
Futbol15,6215,312,02
T.S.K.B.1,031,011,98
Odaş Elektrik1,571,541,95
Bim Mağazalar46,2445,361,94
İş Fin.Kir.2,642,591,93
GSD Holding1,141,121,79
Şekerbank1,161,141,75
Kordsa Teknik Tekstil11,6311,431,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Ekonomi

Kaynak: AA

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